“هنالك جملة مهمة أريد أن أقولها” .. إلهام علي سفيرة حملة التوعية بسرطان الثدي صورة

أعلنت السعودية إلهام علي عن تعيينها سفيرة لحملة التوعية والدعم لمرضى سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، بالتعاون مع MBC الأمل، تحت شعار “أقوى من السرطان”. وشاركت إلهام عبر فيديو على منصة “إكس” تعبيرها عن سعادتها بالمشاركة في هذه الحملة، مؤكدةً أنها تسعى لاستغلال مهنتها في التمثيل لتقديم أدوار تسلط الضوء على هذه الأمراض.

وكتبت في تغريدة أخرى “هذا دَورنا، هذا واجبنا، منهم نستلهم قوّتنا، اللهم إني أسألك أن تشفيهم، تعافيهم، مرض سرطان الثدي ما يعرف رجل أو امرأة. لهذا السبب لا تهملوا الفحص المبكر”.كما نشرت إلهام علي فيديو عبر حسابها على سناب شات قالت فيه: “هنالك جملة مهمة أريد أن أقولها، وهي أن شعار الحملة هي بالإنسانية نساندهم وبالأمل ندعمهم وبالمحبة نهوّن عليهم.. أتمنى أن تدعوا لهم بالشفاء، وأن نساهم في مشاركتهم لنقوّيهم”.

الدستور العراقية