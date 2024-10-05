شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني “لوشي” تعود لجذب انتباه المتابعين وهي تدندن بأغنية الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله

عادت الإعلامية السودانية المعروفة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك, لخطف الأضواء وجذب انتباه المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المذيعة الشهيرة باسم “لوشي”, بنشر مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نجمة قناة الهلال, وسودانية 24 السابقة, وهي تغني مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله أغنيته الشهيرة (أنا قبل أعرفك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين