شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة وتظهر داخل غرفتها بــ(الشورت) القصير أثناء عرضها لكريمات البشرة التي تستخدمها وساخرون: (جنيتي رسمي)

أثارت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ساعات من نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المودل المثيرة للجدل في المقطع الذي انتشر على السوشيال ميديا بصورة كبيرة وهي داخل غرفتها.

إثارة الجدل التي سببتها آية أفرو, جاءت بسبب ظهورها بالشورت القصير وذلك أثناء عرضها لكريمات البشرة التي تستخدمها لجسمها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد تعرضت أفرو, لهجوم شرس من مشاهير السوشيال ميديا الذين هاجموها بقوة بسبب تحررها الزائد, بينما سخر منها البعض وأكدوا أن ما فعلته زاد عن حده وكتبوا معلقين: (كدة انتي جنيتي رسمي وشعبي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين