شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن السوشيال ميديا بوصلة رقص مثيرة والجمهور يتغزل: (نار ولهب سكن القلب)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل غنائي فتاتنين سودانيتين يتفاعلن في الرقص.

الرقصات التي قدمتها الحسناوات لفتت انتباه الجمهور الذي أطلق عدد من تعليقات الغزل على شاكلة (نار ولهب سكن القلب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين