شاهد بالفيديو.. رجل ستيني يفاجئ مطربة سودانية أثناء تقديمها وصلة غنائية بالمسرح.. يمسكها ويطلق عليها “البخور” والفنانة تتجاوب معه: (بخرونا ما يسحرونا)

فاجأ رجل سوداني قيل أنه في الستين من عمره مطربة أثناء تقديمها وصلة غنائية من أعلى المسرح خلال حفل حضره جمهور غفير.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الرجل المطربة بــ(مبخر) يحمله في يده أثناء صعوده المسرح الذي كانت تغني فيه.
https://www.facebook.com/reel/2642198905952202
وأطلق الرجل البخور على الفنانة التي تجاوبت معه حيث غنت له (بخرونا ما يسحرونا) وسط فرحته التي عبر عنها بالضحك.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة