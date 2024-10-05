شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني تخطف الأضواء بإطلالة ساحرة على طريقة جميلات موريتانيا

نشرت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت الفنانة الحسناء الأضواء بإطلالتها التي ظهرت بها.

https://fb.watch/v10wLS_6xo/

وكشفت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب في تدوينة أرفقتها مع الفيديو أن بعض أصدقائها كانوا يشبهونها بجميلات موريتانيا.

حيث كتبت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (عندي زمااان اصدقاءً لي كان بغشوني بقولو لي بتشبهي المورتانيات الليله عشت القصه مع الأغنية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين