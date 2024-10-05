شاهد بالفيديو.. وسط هتافات داوية بالتكبير.. قائد متحرك سنار يحمس جنوده على طريقة “زردية” البرهان

أشعل متحرك سنار اللواء الركن عبد المنعم, الحماس وسط الجنود لدى لدى مخاطبته عدد من المقاتلين بالقوات المسلحة.

وبحسب فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد طالب سعادة اللواء الجنود بتحقيق الإنتصارات على المتمردين وسط هتافات داوية بالتكبير.

وأطلق قائد المتحرك في ختام حديثه الإشارة الشهيرة التي قام بها قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان, والتي حققت شهرة واسعة وتمت تسميتها بإشارة “الزردية”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين