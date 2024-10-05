شاهد بالصورة والفيديو.. الجمهور السوداني يشجع الغرافة القطري في مباراته أمام العين الإماراتي ويحتفل بالفوز على طريقة “زردية” البرهان

تابع عدد كبير من أبناء الجالية السودانية, بقطر, لقاء الغرافة القطري, وضيفه العين الإماراتي, باستاد “البيت” بقطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد التقى الفريقين في ديربي عربي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الغرافة القطري, قد حقق انتصارا كبيرا ومثيرا 4 / 2 على العين الإماراتي (حامل اللقب)، وسط حضور كبير من السودانيين بالمدرجات.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد لفت الجمهور السوداني الحاضر من المدرجات الأنظار باحتفاله بفوز الغرافة, على طريقة “الزردية” الشهيرة التي أطلقها قائد الجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين