شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي و “ثوبها” الأنيق محل حديث الجنس اللطيف

عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد جاء ظهور سلطانة الطرب عبر صور قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وخطفت المطربة الشهيرة الأضواء بأناقتها المعهودة, حيث ظهرت بثوب سحب البساط وأصبح محل اهتمام الجنس اللطيف الذي أكثر من التعليق على جمال “الثوب” مع سؤال متكرر في التعليقات (التوب مبالغة من وين؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين