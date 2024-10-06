“حالة غريبة جدا”.. امرأة تعطس لأكثر من أسبوعين بلا توقف

أصيبت بينظير آيدن، وهي شابة تبلغ من العمر 24 عاماً من مدينة بطمان جنوب شرقي تركيا، بحساسية شديدة في الأنف أدت إلى عطس متواصل استمر لمدة أسبوعين دون توقف. بدأت الحالة في 18 سبتمبر، ولم تنجح محاولات علاجها في المنزل.

وفقاً لصحيفة “Haberle”، أعربت عائلة بينظير عن قلقها الشديد حيال هذه الحالة الغامضة التي أثرت سلباً على حياة ابنتهم اليومية. العطس المستمر يمنعها من القيام بالأنشطة الأساسية مثل تناول الطعام والشراب، مما زاد من تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت العائلة أن بينظير تتوقف عن العطس فقط عندما تكون نائمة، ولكنها تعاني خلال فترة الاستيقاظ، حتى أنها لا تستطيع الأكل، وتضطر لطرد الماء الذي تشربه بسبب العطس المتواصل.

وأشارت الطبيبة إلى أن “هذه الحالة مفيدة” وناشدت وزارة الصحة التركية لنقل بينظير آيدن، إلى أحد مراكز الأبحاث لإجراء الدراسات العلمية عليها.

وكالة سبوتنيك