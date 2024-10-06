الهند تعتزم إرسال بعثة فضائية إلى كوكب “الزهرة”

أفادت وسائل إعلام غربية وهندية، السبت، بأن الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة. وذكرت تلك المصادر أن وكالة الفضاء الهندية (ISRO) تهدف لإطلاق البعثة في عام 2028، بهدف استكشاف الكوكب والاستفادة العلمية من ذلك.

وأوضحت التقارير أن البعثة الهندية ستستخدم صاروخًا من طراز ISRO LVM-3 لحمل المسبار Shukrayaan-1، الذي سيستغرق نحو 112 يومًا للوصول إلى كوكب الزهرة. يُتوقع أن تكون هذه المهمة الأولى من نوعها لدراسة البنية الداخلية لكوكب الزهرة.

كما أشارت التقارير إلى أن الوكالة الهندية ستستخدم محركًا قويًا لتعديل مسار المسبار أثناء رحلته، ومن المتوقع وصوله إلى الزهرة في 19 يوليو/تموز 2028.

ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن خبير الفضاء جيريش لينجانا، أنه “ستستخدم المركبة الفضائية الهندية أدوات متقدمة لاستكشاف كوكب الزهرة، مع التركيز على غلافه الجوي وسطحه وخصائصه الجيولوجية”.

ويأتي هذا فيما يتوقع أنه ستكون بين مهام البعثة الفضائية دراسة مكونات الغلاف الجوي للكوكب ومواصفات سطحه ونشاطه البركاني.

وكالة سبوتنيك