الفاشر أول مكان يصدر روح الصمود ويحطم الأوهام الزرعوها الجنجويد والقحاتة

أيام الوليد مادبو بقول عشرة يوم وتسقط الفاشر. والقحاتة بقولوا مسألة زمن، وعبدالواحد يقول يسلموه الفاشر، والأمريكان بطالبوا بانسحاب الطرفين.

واحد صاحبي بلبوسي درجة أولى، قال لي “لو ما الليلة بكره حتسقط”. ما عندي أي معلومة عن حقيقة الوضع كنت، لكن قلت ليو ما حتسقط. ما حولت أمنياتي لي توقع، ولا قمت بي حسابات دقيقة قبل أراهن على صمود الفاشر. بس شفت فيديو قصير من الفاشر فيو أطفال صغار، بهتفوا أثناء ضرب الاشتباكات، وبتوعدو الجنجويد! قلت مكان فيو روح بطولة وصمود زي دي ما حيسقط بأي طريقة.

الأفراح الحالية مصدرها الفاشر، وأفراح الفاشر مصدرها صبر اليقين وروح الصمود العمت حتى الأطفال.

الفاشر ما أول مكان يصمد، ولا أول أبطال يثبتو، لكن أول مكان يصدر روح الصمود ويصدر الأمل ويحطم الأوهام الزرعوها الجنجويد والقحاتة عن استحالة النصر.

مرة أخرى أقول، أي ثمن باهظ دفعته الفاشر لتعطينا كل هذا الفرح وكل هذا الأمل!

Ahmed El-Sharief