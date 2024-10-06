على الدعامة الاستسلام او الهلاك المحتوم: قريبا.. دخول الخرطوم بعدد يفوق ال100 الف جندي
– كل محور بعد إنتهاء مهتمته يتبقي فقط 50% من قواته لتأمين المناطق المحررة وتنتقل بقية القوة للمساهمة في تحرير المنطقة التالية وتضاف قوتها للقوة المناط بها العمل علي تحرير المنطقة التالية..
– عليه فان تحرير سنجة سيكون أسهل من تحرير جبل موية وتحرير مدني سيكون أسهل لان القوات تتضاعف اعدادها والقوة تصبح مميتة فعلا وحقيقة..
– ولو تبقت الخرطوم في النهاية فقد نشهد دخول الخرطوم بعدد يفوق ال100 الف جندي تضيق بهم طرقات العاصمة..
– وقل نفس الشئ عن دارفور وحواضرها
– كنصحية وحقنا للدماء وحفظا للأروح علي جنود المليشيا الخروج من المدن والقاء السلاح او اختيار التجمع في معسكرات وفق ما يحدده الجيش ..
– خطة الجيش الحالية هدفها واحد الاستسلام التام او الهلاك المحتوم باذن الله للمتمردين – وجنود المليشيا الموجودين في الخرطوم والأقليم الاوسط فرصتهم في النجاة ضئيلة وقد لا يستطيعون رؤية أسرهم وأهاليهم للابد.
Alnour Sabah
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