على الدعامة الاستسلام او الهلاك المحتوم: قريبا.. دخول الخرطوم بعدد يفوق ال100 الف جندي

– كل محور بعد إنتهاء مهتمته يتبقي فقط 50% من قواته لتأمين المناطق المحررة وتنتقل بقية القوة للمساهمة في تحرير المنطقة التالية وتضاف قوتها للقوة المناط بها العمل علي تحرير المنطقة التالية..

– عليه فان تحرير سنجة سيكون أسهل من تحرير جبل موية وتحرير مدني سيكون أسهل لان القوات تتضاعف اعدادها والقوة تصبح مميتة فعلا وحقيقة..

– ولو تبقت الخرطوم في النهاية فقد نشهد دخول الخرطوم بعدد يفوق ال100 الف جندي تضيق بهم طرقات العاصمة..

– وقل نفس الشئ عن دارفور وحواضرها

– كنصحية وحقنا للدماء وحفظا للأروح علي جنود المليشيا الخروج من المدن والقاء السلاح او اختيار التجمع في معسكرات وفق ما يحدده الجيش ..

– خطة الجيش الحالية هدفها واحد الاستسلام التام او الهلاك المحتوم باذن الله للمتمردين – وجنود المليشيا الموجودين في الخرطوم والأقليم الاوسط فرصتهم في النجاة ضئيلة وقد لا يستطيعون رؤية أسرهم وأهاليهم للابد.

Alnour Sabah

