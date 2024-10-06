حرب أبريل 2023م ومناكفات الإخباريين

نعيش نحن داخل مسرح حرب السودان حالة من التوهان الإخباري والتنقل بين مصادر الإخباريين الهواة بعد أن ضنت المصادر الرسمية بالأخبار المشبعة ، وما آفة هذه الحرب إلا إخبارييها المتنافسين غالبا في الفوز بالسبق وهذه في حد ذاتها قد تكون سببا في كارثة حربية ، وهي في الجوهر دليل ثغرات أمنية.

كما أن واحدة من العجائب في هذه الحرب التقارير الٱخبارية المنفصلة للمجموعات المسلحة المساندة للجيش وهذه بالملاحظة تميل للتركيز على تمجيد القيادات واستعراض مشياتهم وهم يقدلون بالسرعة البطيئة مصحوبة قدلتهم بخلفية موسيقية توحي بالقوة والعظمة وهم ربما توقفوا وأخذ قائدهم يتحدث ويشير هنا وهناك ولا يهمني ولا يهمك ماذا يقول فالموسيقى التصويرية تكفيك هم التفكير أو حتى طلب المعلومة.

كما أن التجربة علمتنا أن هذا الفضاء الإسفيري مليئ بمنصات الأخبار الداعمة للجيش ظاهرا وضده باطنا فلا تغرنك عناوين ومسميات جذابة ولا صور أيقونات توحي بإنطباعات مضللة.

هذه الحرب مع كثرة إخبارييها ومنافساتهم ومناكفاتهم علمتنا بالتجربة والتكرار التريث والتثبت والتمحيص وعدم المسارعة بالفرح لنصر قد يتضح أنه مصنوع أو مبالغ فيه والعكس صحيح أيضا.

#كمال_حامد 👓