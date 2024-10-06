مشاهد الروعة وترانيم الجمال التي تصنعها القوات المسلحة والمشتركة والمستنفرين تصنع سودان جديد..

مصيره مشترك وقضيته واحدة بلا عنصريه ولا جهوية..

من بئر مزة شرب الجميع حب الوطن وأرتووا حد الإرتواء..

ومن جبل موية توضؤا ليصلوا نحو قبلة واحده إمامهم البرهان ،صفوفهم متراصة العطا كتفه بكتف جبريل والكباشي بكتف مناوي وعقار يتكئ على مرغني إدريس..

نسمع السنيور صرفه ونصفق لبيبي ، الفاشر قلبنا النابض ومدني بؤبؤه العين..

تشرق من بورتسودان الشمس وعلى رمال الأبيض يتكئ القمر..

هذا هو السودان الجديد رغم أنف الجنجويد ورغم طمع وتطلعات عرب الشتات..

#ام_وضاح