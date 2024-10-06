لولا خصوصية هذه الحرب وإعتبارات المدنيين لأستخدم الجيش كل اسلحته ومسح المليشيا

⭕️-الجيش هو أحرص من الجميع (سياسيين ومنظمات ودول وغيرهم) علي سلامة المدنيين وحتي سلامة منازلهم وممتلكاتهم أثناء تنفيذ ضربات جوية وحتى أثناء عملياته العسكرية يضع خطة لخصوصية كل منطقة بها مدنيين ولولا خصوصية هذه الحرب وإعتبارات المدنيين لأستخدم الجيش كل اسلحته وقوته ومسح المليشيا…

– أي دعاية مصنوعة من غرف المليشيا ضد القوات المسلحة لن تزيدنا إلا تأيدا لها وثقة فيها ودفاعا عنها وتمسكا بها وهي بلاشك هذه الأيام من عمر المعركة تلقن بقايا مليشيا الجنجويد الإرهابية يوميا درس في الفداء والتضحية وتضيق الخناق عليها بكل الجبهات ولذلك ستسمع كل فترة إشاعة مصنوعة كتصفية مدنيين او إستهدف سلاح الطيران للأسواق والمدنيين وسبق إن طالبوا بحظر الطيران في السودان صراحة……!

بحول الله وقوته سائرون علي طريق النصر المطلق وبخطى ثابته لا تخفي علي أحد…..وستبكون كثيرا……!

حاتم عبدالوهاب عبدالماجد