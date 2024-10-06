كارديشيان تطالب بالإفراج عن أخوين متهمين بقتل والديهما

بعد زيارتها للأخوين لايل وإريك مينينديز في السجن في سبتمبر/أيلول الماضي، طالبت كيم كارداشيان بإعادة النظر في عقوبة السجن المؤبد المفروضة عليهما.

وكان الأخوان أُدينا بقتل والديهما في عام 1996، وهي جريمة أعادت الأضواء إلى قضيتهما مؤخرا بعد عرض مسلسل “وحوش: قصة لايل وإريك مينينديز” على نتفليكس في سبتمبر/أيلول.

وبينما يترقب الجميع عرض وثائقي جديد عنهما في 7 أكتوبر على نفس المنصة، قامت كارديشيان بزيارة الأخوين في سجن ريتشارد جاي دونوفان بالقرب من سان دييجو، برفقة أفراد عائلتها والممثل كوبر كوتش الذي يجسد دور إريك في المسلسل.

لكن تلك الزيارة لم تكن النهاية، بل بداية لحملة أطلقتها نجمة الواقع، التي اجتازت امتحان نقابة المحامين عام 2021، مطالبة بإعادة النظر في الحكم.

ففي يوم الخميس الماضي، كتبت كيم كارديشيان في مقالة “إن بي سي نيوز” والتي نقلتها “Variety”، مطالبة بإعادة النظر في عقوبة السجن المفروضة على الأخوين.

كيم كارديشيان تدافع عن لايل وإريك مينينديز

وفي المقالة التي نشرتها كارديشيان كتبت: “نحن جميعا نتاج لتجاربنا. نتغير بمرور الوقت، نفسيا وفسيولوجيا، ولا يمكن لأحد أن يدّعي أنه هو نفسه في سن الـ18. أعلم أنني لست كذلك!”.

وأوضحت أن الأخوين اللذين كانا في سن 21 و18 عاما عندما قتلا والديهما، زعما تعرضهما لإيذاء جسدي وجنسي وعاطفي لسنوات من قبل والديهما.

وأضافت: “بعد سنوات من سوء المعاملة والخوف على حياتهما، ظنا أن القتل هو السبيل الوحيد للهروب من ذلك الجحيم”.

“مدينون لهذين الطفلين”

وخلال زيارتها للسجن، عبّرت كارديشيان عن انطباعها قائلة: “لايل وإريك ليسا وحشين. إنهما رجلان طيبان وذكيان، سجلهما التأديبي في السجن مثالي، وقد حصلا على شهادات جامعية، وعملا كمرشدين للمساجين الآخرين”.

ودعمتها في ذلك عائلتهما، إذ قدم 24 فردا من أقارب والديهما تصريحات تطالب بالإفراج عن الأخوين.

وفي ختام مناشدتها، قالت كارديشيان: “نحن مدينون لهذين الطفلين اللذين فقدا طفولتهما. آمل أن يُعاد النظر في قضيتهما بعد الكشف عن أدلة جديدة، بما في ذلك رسالة من إريك تعود لعام 1988 تصف سوء المعاملة”.

هل سيتم إطلاق سراح الأخوين قريبا؟

وأعلن المدعي العام في لوس أنجلوس، جورج جاسكون، عن إعادة النظر في القضية بناءً على الأدلة الجديدة المتعلقة بادعاءات الاعتداء الجنسي. من المقرر عقد جلسة استماع في 29 نوفمبر، مما يفتح الباب أمام احتمال إطلاق سراح الأخوين بعد 30 عاما من السجن.

إرم