طالب طب يتحدى الخرافات ويتناول 720 بيضة في شهر!

في تجربة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية، قام طالب طب بجامعة هارفارد بتحدٍ غير مسبوق بتناول 720 بيضة خلال 28 يوماً متتالية. الهدف من هذه التجربة الطموحة كان اختبار تأثير البيض على مستوى الكوليسترول في الدم، وهو موضوع مثير للجدل منذ سنوات طويلة.

لطالما ارتبط تناول البيض بارتفاع مستوى الكوليسترول “الضار” في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، فقد أظهرت دراسات حديثة أن هذه العلاقة قد تكون أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد سابقاً.

نتائج مفاجئة

بعد انتهاء التجربة، كشف الطالب عن نتائج مثيرة للاهتمام. فقد تبين أن مستوى الكوليسترول لديه لم يرتفع بشكل كبير كما كان متوقعاً، بل انخفض بنسبة ملحوظة بعد إضافة الكربوهيدرات إلى نظامه الغذائي.

ماذا تعني هذه النتائج؟

تشير هذه التجربة إلى أن تأثير البيض على مستوى الكوليسترول قد يكون مرتبطاً بعوامل أخرى مثل النظام الغذائي الشامل ونمط الحياة. كما تؤكد أهمية إجراء المزيد من الدراسات لفهم العلاقة المعقدة بين تناول البيض والصحة القلبية الوعائية.

هذا وتعتبر تجربة طالب هارفارد نقطة تحول في فهمنا لتأثير البيض على الصحة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتقديم إجابات قاطعة حول هذا الموضوع. في الوقت الحالي، يمكن القول أن تناول البيض باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن لا يشكل خطراً كبيراً على الصحة.

الامارات نيوز