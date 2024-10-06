شاهد بالصورة.. من داخل الطائرة.. الناشط الشهير منذر محمد يتصدر قائمة المشاهير العائدين إلى السودان من جديد

نشر الناشط السوداني ونجم السوشيال ميديا المعروف منذر محمد صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر نجم السوشيال ميديا داخل الطائرة المتجهة إلى السودان, حسبما ذكر.

وكتب منذر على الصورة التي حظيت بتفاعل كبير من متابعيه: (ايي وصايا ؟ ايي هدايا ؟؟ الخواجه دا زولي يخوانا معرفه).

وتابع الناشط الشاب: (نتلاقى في الشماعه استور عطبره … حتجوني ؟ راجيكم حيث نشئت حيث اكتملت).

وختم منذر تدوينته التي رصدها محرر موقع النيلين, (قضيت طفولتي ما بين الحصايا مروراً بسوق الشرقي تنتهي في حي المطار مُربع اتنين والنسى قديمو تاهه والخلى اهلو فقد سندو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين