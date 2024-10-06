شاهد بالفيديو.. مذيع العربية السوداني محمد عطية يجهش بالبكاء على الهواء بعد تلقيه مكالمة مؤثرة

تلقى المذيع السوداني بإذاعة العربية FM محمد عطية, مكالمة هاتفية مؤثرة تسببت في بكائه على الهواء مباشرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تلقى المذيع السوداني, مفاجأة سارة باستقباله لمكالمة من أستاذه بالمدرسة الثانوية.

الأستاذ أسامة الجدعاني, فاجأ تلميذه السابق بالمكالمة التي أشاد من خلالها بأخلاق المذيع السوداني ونبوغه وتميزه.

https://www.facebook.com/reel/583367237446855

وأكد أستاذ مادة اللغة الإنجليزية بمدرسة أبو بكر الصديق التي درس فيها محمد عطية, أنه توقع نبوغه وتميزه في المستقبل.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبر المذيع السوداني, عن تأثره بعد سماعه إشادات أستاذه بالمدرسة ليذرف الدموع على الهواء مباشرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين