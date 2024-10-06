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شاهد بالصورة والفيديو.. بعد انتصارات الجيش الأخيرة.. المئات من السودانيون يحملون حقائبهم وأمتعتهم ويتزاحمون داخل إحدى محطات مصر تأهباً للعودة لأرض الوطن

2024/10/06
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وثق ناشط سوداني, بالقاهرة عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لرحلة عودة مئات السودانيين إلى أرض الوطن.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع تزاحم كبير داخل إحدى محطات قطارات مصر, من مئات الأسر السودانية التي تتأهب لمغادرة القاهرة.

وحزم السودانيون حقائبهم وأمتعتهم صوب مدينة أسوان جنوبي مصر, ومنها إلى معبري أشكيت وأرقين اللذان يربطان مصر بالسودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن عودة السودانيون إلى أرض الوطن جاءت تزامناً مع الانتصارات الأخيرة للجيش وتقدمه في العاصمة وعدد من المدن.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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