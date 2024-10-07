عمرو أديب: لكل المنبهرين.. لا عبقرية في ضرب كيان غير قادر على الرد أو الردع

قال الإعلامي عمرو أديب إن “آخر مرة واجهت فيها إسرائيل جيشًا كان في السادس من أكتوبر عام 1973”.

وفي منشور على صفحته الرسمية على منصة “إكس” صباح الأحد، كتب: “لكل المنبهرين، لا توجد عبقرية أو قوة في ضرب كيان غير قادر على الرد أو حتى الردع.”

وأضاف: “ما تقوم به إسرائيل هو عمليات قتل وليس حربًا، لأنه لا يوجد طرف آخر قادر حتى على حماية نفسه. آخر مرة واجهت فيها إسرائيل جيشًا كان في مثل هذا اليوم، والجميع يتذكر النتيجة.”

تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر 1973، وهو النصر الذي حققه المصريون بعد تضحيات كبيرة لاستعادة جزء عزيز من أرض الوطن، وهي سيناء.

وتحت شعار «حكاية شعب»، أطلقت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية الشعار الرسمي لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر.

كما بث الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على «يوتيوب» البرومو الترويجي لفيديوهات ملحمة أكتوبر تحت عنوان «أكتوبر العبور للنصر».

بوابة الشروق