برازيلي يزرع 41 ألف شجرة بمفرده – صورة

زرع المدير المتقاعد من البرازيل هيليو دا سيلفا،73 عاماً، 41 ألف شجرة بمفرده، وعلى مدار العقدين الماضيين، في مسقط رأسه بمدينة ساو باولو، قام سيلفا بتحويل منطقة مهملة إلى حديقة طولية تمتد بطول 3.2 كيلومتر وعرض 100 متر، محصورة بين اثنين من أكثر الطرق ازدحامًا في المدينة.

سيلفا، الذي ينحدر من بلدة بروميساو، عمل بلا كلل لأكثر من 20 عامًا لتحويل هذه المنطقة إلى واحة خضراء. الحديقة تقع على ضفاف نهر “تيكاتيرا” الذي كان يعاني من التدهور، حيث بدأ سيلفا بزراعة الأشجار دون توقف.

في السنوات الأربع الأولى من مشروعه الطموح، زرع سيلفا بمفرده 5000 شجرة، في منطقة كانت تُعرف سابقًا بكونها مهجورة وتحت سيطرة تجار ومتعاطي المخدرات. وقد دفع هذا الإنجاز المذهل بلدية ساو باولو للاعتراف بجهوده وتسمية المنطقة كأول حديقة طولية في المدينة، مما حفز سيلفا على مواصلة زراعة الأشجار.

بحلول عام 2020، زرع هيليو 25047 شجرة على مساحة 3.2 كيلومتر، محققاً معدل بقاء بلغ 88 %. لكل 12 شجرة، زرع نوعاً مثمراً على أمل جذب الطيور والحيوانات إلى واحته الخضراء وأثمر رهانه، حيث تم تحديد 45 نوعاً من الطيور في الحديقة وفقاً لبلدية المدينة. ويخطط هيليو دا سيلفا للتوقف عن الزراعة حتى يصل إلى 50 ألف شجرة على الأقل.

وصرح دا سيلفا أنه يريد ترك إرث للمدينة التي تبنته منذ عقود.

صحيفة الخليج