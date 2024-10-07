وفاة المصاب بالشيخوخة المبكرة الأطول عمراً عن 28 عاماً – صورة

توفي الإيطالي سامي باسو، الذي عانى من مرض الشيخوخة المبكرة المعروف بمتلازمة هاتشينسون-غيلفورد، يوم السبت عن عمر يناهز 28 عامًا. وقد فارق الحياة بعد شعوره بتوعك أثناء تناوله الطعام مع أصدقائه في أحد المطاعم.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن باسو كان أكبر المصابين بهذا المرض عمرًا في العالم، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع للمصابين به حوالي 13 عامًا عند الولادة.

وفي منشور على منصة “إكس”، أشادت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بسامي باسو، واصفة إياه بأنه “نموذج استثنائي للشجاعة والإيمان والروح الإيجابية”، وأشارت إلى أنه “واجه كل تحدٍ بابتسامة، وأثبت أن قوة الروح قادرة على تجاوز كل العقبات.”



وكان سامي باسو المولود في الأول من كانون الأول / ديسمبر 1995 في شمال إيطاليا، التحق بجامعة بادوفا، وفي عام 2021 تخصص في علم الأحياء الجزيئي بأطروحة تهدف إلى توضيح العلاقة بين الالتهابات والشيخوخة المبكرة.يشار إلى أن باسو لديه منصات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتجاوز عدد متابعيه على «إنستغرام» 70 ألفاً.

صحيفة الخليج