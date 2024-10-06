شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية حسناء تخطف الأضواء خلال تجهيزها لحفل زفافها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو خطف اعجاب الجنس اللطيف على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عروس سودانية, داخل إحدى “كوافير” التجميل.

وخطفت العروس التي تستعد لحفل زفافها الأضواء بسبب جمالها الملفت والذي أصبح محل اهتمام المتابعين الذين تغزلوا فيها مباركين لها الزواج ومتمنين لها حياة زوجية سعيدة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين