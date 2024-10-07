سقوط حائط.. وفاة وإصابة ٤ عمال من هيئة مياه الخرطوم أثناء عملهم

تعرض عمال هيئة مياه ولاية الخرطوم الى حادث سقوط حائط أثناء قيامهم بصيانة الخط الناقل من محطة القماير وأدى الحادث الي وفاة احد العمال وإصابة ٣ باصابات متفاوتة.

ووقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على أحوال المصابين في الحادث وذلك بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ومدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم ورئيس لجنة الطوارئ الصحية دكتور محمد إبراهيم .

وقال الوالي أن عمال المياه والكهرباء والكوادر العاملة في مجال الصحة يستحقون التكريم بأرفع الأوسمة للتضحيات الكبيرة التي قدموها في أداء واجباتهم وتعرضهم للاستهداف والقصف من المليشيا المتمردة.