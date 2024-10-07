الأفق الذي يسمح لك بنقد الكيزان غير موجود ولن تجده إذا سيطر الجنجويد على الدولة

خطاب الشكري يمكن تحييده في ظرف ومناخ سياسي، أي بمعنى أن الاعتراض عليه يكون بالأدوات السياسية، ومن بينها الثورة والتظاهر والتعبير او حتى السجن، أنت مؤمن بثورة ديسمبر وبضرورة عودتها هذا حقك، اعمل على ذلك بالوسائل المعروفة ، ولكن اعلم أن هذه الوسائل تحتاج إلى أرضية غير مرتبطة بواقع يسيطر عليه الجنجويد ، فالأفق الذي يسمح لك بنقد الكيزان غير موجود ولن تجده إذا سيطر الجنجويد على الدولة ، وهذا وعي وجودي لا ينبغي أن يتم التشويش عليه بخطابات قحت .

صراعك مع الكيزان هو صراع سياسي، كنت تعاديهم من داخل الدولة وتكتب منشوراتك من غرفتك في منزلك ، أما صراعك مع الجنجويد فهو صراع وجودي، دفعك لمعاداة الكيزان من غرفتك المستأجرة في الغربة. كن واعياً بمصالحك بعيداً عن استفزاز الآخرين ومن بينهم الشكري نفسه ولا تنجر وراء خطابات حلفاء الجنجويد الذين يريدون أن يعظموا من قيمة السياسي في واقع حربي مقابل إلهائك عن القضايا الوجودية ، فالحصة وطن محتل من قبل الجنجويد ..

Hasabo Albeely