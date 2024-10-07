فريق عظيم من أهل ديسمبر تمايز برفضه القوي المطلق لمشروع العمالة

تمايز فريق عظيم من أهل ديسمبر برفضه القوي المطلق لمشروع العمالة القائم على ارتهان إرادة الأمة السودانية وتذويب هويتها بل إلغاء وجودها لصالح أجندة الاستتباع العالمي البغيضة، مثلما يقف تيار عريض من الإسلاميين سداً منيعاً أمام نموذج الدولة الأمنية الكريه، مستندا على إنتاج فكري وسياسي كثيف وعميق في نقد ومعارضة النموذج في أصوله، والتجربة الإنقاذية في مختلف تمظهراته.

الحوار الوطنى الأجدى والالتقاء السياسي الأهم هو الذي ينبغي أن يتم بين هذين الفريقين، للخروج بالرؤية الوطنية التي تحفظ وجود كيان الدولة السودانية، وبلورة الصيغة السياسية التي من شأنها أن تؤسس لدولة مستقرة ومجتمع مؤتلف حول الحد الوطنى الذي أحب تسميته بالأسمى بدل الأدنى.

Zuhair Abdulfattah Babiker