ما هو الأفضل لصحتك القهوة أم الشاي؟ سؤال يتردد دائما في الأوساط الطبية وعلى نطاق واسع بين محبي المشروبين الأكثر شعبية في العالم، وعندما يتعلق الأمر بشرب كوب من القهوة أو الشاي ، يقف محبو المشروبين كلٌ بجانب مشروبه المفضل فالكثير يحب القهوة، سواء كان ذلك لمذاقها أو رائحتها أو لتحفيز الجسم ، كما أن للشاي عشاقا بالملايين.

ويتمتع المشروبان بمجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز الطاقة، وخفض الالتهاب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وربطت الأبحاث بين القهوة والشاي وبين فوائد صحية كبيرة، لذا فإن إدراج المشروبين في نظامك الغذائي هو الأفضل للصحة، أي عليك أن تغير روتينك اليومي من خلال الاستمتاع بالقهوة أو الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود أو شاي الأعشاب هو وسيلة سهلة لإدخال مجموعة متنوعة من المركبات التي تعزز الصحة إلى نظامك الغذائي.

ولكن السؤال : أيهما يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

فقد توصلت دراسة دولية أجريت على أكثر من 25 ألف شخص إلى أن شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يومياً يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو 40 بالمئة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

وفي الوقت نفسه، أدى تناول نفس الكمية من الشاي إلى خفض المخاطر بنحو الخمس.

وأشار الباحثون إلى أن السبب في ذلك قد يكون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل متكرر قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشكلات في القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يزيد من خطر السكتة الدماغية.

وفي الدراسة التي نشرت في يوليو في المجلة الدولية للسكتة الدماغية ، قام الباحثون بتجنيد 26950 شخصا من 32 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا، وقد نجا حوالي نصفهم من السكتة الدماغية في الأيام القليلة الماضية.

وفي المتوسط، تم تجنيد المرضى بعد حوالي يومين ونصف من تعرضهم للسكتة الدماغية.

كان متوسط ​​أعمار المشاركين 61 عامًا، وكان معظمهم من الرجال. وكان معظم المرضى يعانون أيضًا من زيادة الوزن، وهو عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

قام المشاركون بملء استبيانات حول تاريخهم الطبي ونظامهم الغذائي ونشاطهم البدني وعوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم.

وقد سُئلوا أيضًا عن عدد أكواب القهوة التي يشربونها يوميًا، والشاي الأخضر الصيني/الياباني، والشاي الأسود، وأنواع أخرى من الشاي.

ولم يشرب نحو واحد من كل خمسة مشاركين أي مشروب، في حين اكتفى نحو نصف المشاركين بتناول الشاي وحده. وشرب نحو 15 في المائة منهم القهوة بمفردها، في حين استهلك نحو واحد من كل خمسة منهم المشروبين معاً.

ووجد الفريق أن شرب أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 37 في المائة. ومع ذلك، فإن شرب نفس الكمية من أي نوع من الشاي يقلل من الخطر بنسبة 19 في المائة.

الشاي الأسود

كان الشاي الأسود الأقل في إجمالي مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29%، في حين أدى الشاي الأخضر إلى انخفاض المخاطر بنسبة 27%.

وكشف الباحثون أن الإفراط في شرب القهوة قد يكون له تأثير ضار لأن أولئك الذين شربوا هذه الكمية الكبيرة من القهوة كانوا يميلون إلى الإصابة بمعدلات أعلى من مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب.

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