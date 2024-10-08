أول بيان من «الداخلية» بشأن تحرش سائق لفظيًا بفتاة أجنبية في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل البلاغ المقدم إلى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، والذي تقدمت به سيدة وابنتها، تحملان جنسية أجنبية.

تضمنت الشكوى تعرض الابنة لتحرش لفظي من قبل سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، وذلك خلال رحلتها معه إلى وجهة معينة داخل نطاق القسم.

وبعد التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق وضبطه، وهو مقيم في دائرة قسم شرطة المقطم، وتم العثور بحوزته على السيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب التحرش اللفظي كما جاء في البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

المصري اليوم