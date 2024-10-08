مع ياسمين عز .. «قرآن أو مزيكا» حسام موافي يقدم روشتة قبل النوم !! فيديو

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، على أفضل الأشياء التي يجب فعلها قبل النوم، حتى تستطيع أن تسترخي في نومك.

وقال الدكتور حسام موافي إن النوم حتى الآن غير معروف لدى العلماء سواء كان النائم بيكون «أوف ولا أون»، والنوم سر من أسرار الله.

وتساءل خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»، على قناة «إم بي سي مصر»، هل النائم ميت؟ ولكن قلبه يعمل وأجهزة جسمه تعمل، وهل روحه طلعت وستعود له مرة أخرى؟ كل هذه المعلومات غير معروفة لنا، ويعتبر النوم سر من الأسرار.

ونصح بعدم التفكير قبل النوم حتى لا يتسبب في قلق، قائلا: «قراءة القرآن قبل النوم جميلة جدًا حتى لو عشر دقائق أو سماع مزيكا بصوت هادئ ومنع الموبيل قبل النوم بساعة»، مطالبًا الجميع بعدم تذكر أشياء سيئة قبل النوم لأنها تتعب المخ.

المصري اليوم