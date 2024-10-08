رأي ومقالات
عمرو أديب: «من الإبرة للفرقاطة يُصنع داخل ترسانة الإسكندرية»
قدم الإعلامي عمرو أديب، حلقة من داخل ترسانة الإسكندرية، قائلا: «اللي هتشوفوه مشفتهوش قبل كده.. وستشعروا بكثير من الفخر والسعادة أنه على أرض مصر مكان تاريخي».
وأشار أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أن ترسانة الإسكندرية تقوم بصناعة تاريخ جديد، وهى تقدم دليل على قدرة المصري على التعامل مع الأشياء المعقدة الحديثة، مؤكدا أن الترسانة قدمت الكثير لمصر حربيا وعسكريا.
المصري اليوم
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