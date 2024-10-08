الشيف التركي بوراك يفتتح مطعمًا في مصر

أعلن الشيف التركي بوراك عن افتتاح أول مطعم له في مصر كجزء من توسع سلسلة مطاعمه العالمية.

ونشر بوراك مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، كشف فيه عن افتتاح فرع جديد لمطعمه.

وظهر الشيف بوراك في الفيديو من أمام فرع المطعم الجديد الواقع بأحد الفنادق الشهيرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، معلنًا أن الافتتاح الرسمي سيكون في نوفمبر المقبل.

وقال الشيف بوراك التركي في الفيديو الذي نشره: السلام عليكم.. مرحبًا أنا الشيف بوراك، إحنا بنفتتح أكبر مطعم لـ بوراك جديد في مصر، في القاهرة الجديدة التجمع الخامس، مستنينكم وأهلًا وسهلًا بيكم في نوفمبر القادم وهنستناكم إن شاء الله.. أنا بحب مصر كتير، معلقًا: من قلب إسطنبول للقاهرة».

المصري اليوم