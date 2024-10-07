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شاهد بالصور.. في عيد ميلادها.. إبنة الفنانة ندى القلعة تخطف الأضواء وتسحب البساط من والدتها والجمهور يتغزل: (اسمح من أمك وانتاج عالي الجودة يا قلعة)

2024/10/07
ابنة ندى القلعة ود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور حديثة لإبنة الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان القلعة “ود”.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت “ود” الأضواء بإطلالتها التي ظهرت بها في صور تم تداولها على نطاق واسع.

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وظهرت إبنة الفنانة الشهيرة في إحدى اللقطات مع والدتها بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها وفقاً لما ذكر ناشرو الصور.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد تسابق الجمهور على نشر تعليقات الغزل في حق نجلة الفنانة.

ابنة ندى القلعة ود

حيث كتبت إحدى المتابعات: (النصيحة اسمح من أمك يا ود), ليرد عليها متابع: (انتاج عالي الجودة يا قلعة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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