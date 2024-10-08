العدل والمساواة تنعي شقيقة أحمد آدم بخيت دخري وزير التنمية الاجتماعية

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية، المغفور لها بإذن الله / كلتوم ادم بخيت دخري، الشقيقة الكبرى للأستاذ/ أحمد ادم بخيت دخري وزير التنمية الاجتماعية وأمين إقليم العاصمة القومية ونائب رئيس الحركة، التي وفاتها المنية بمنطقة بروش /ام كدادة .

وتتقدم قيادة حركة العدل والمساواة السودانية بخالص التعازي والمواساة للأستاذ/ أحمد ادم بخيت وللأسرة الكريمة على هذا الفقد الجلل سائلين المولى أن يتقبلها قبولاً حسناً وينزل عليها شآبيب الرحمة وينزلها منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة وانا لله وانا اليه راجعون.