شاهد بالفيديو.. زوجة حرس قائد الدعم السريع الحسناء تنشر مقطع طريف مع والدتها وهي تقول لها: (لو قلتي لي قليلة أدب بكلم ليك أبوي) والأم ترد عليها: (انتي قليلة أدب وأبوك ذاتو قليل أدب)

شاركت الممثلة السودانية ونجمة السوشيال ميديا الحسناء أمول المنير, أصدقائها ومتابعيها مقطع فيديو طريف من داخل منزلها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت زوجة حرس قائد قوات الدعم السريع, وهي تحاول استفزاز والدتها.

https://www.facebook.com/reel/3664821013768601

أمول المنير, طالبت والدتها بعدم وصفها بقليلة الأدب, وهددتها (لو قلتي لي تاني قليلة أدب بكلم ليك أبوي).

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردت الأم على تهديدات إبنتها بطريقة كوميدية وهي غاضبة, قائلة: (انتي قليلة أدب وأبوك ذاتو قليل أدب) وسط دهشة أمول المنير, وضحكات متابعيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين