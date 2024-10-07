شاهد بالصورة والفيديو.. إبنة الرياضي الشهير كمال أفرو الحسناء ترد على هجوم وإساءات المتابعين وتنفي علاقة المودل آية أفرو بأسرتها

خرجت إبنة الهرم الرياضي السوداني المعروف كمال أفرو, في مقطع فيديو ردت من خلالها على الإساءات التي تصلها على حسابها الشخصي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت إبنة كمال أفرو غاضبة بسبب الإساءات التي تتلقاها بصورة مستمرة من بعض المتابعين.

حيث يظن البعض أن المودل والراقصة المثيرة للجدل آية أفرو, أنها إبنة الرياضي كمال أفرو, وهو غير صحيح وكل مافي الأمر تشابه أسماء فقط.

وذكرت نجلة الرياضي المعروف بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها ظلت تتلقى إساءات كثيرة طوال الفترة الماضية بسبب الظهور المثير للمودل آية أفرو, وذلك بعد ربط اسم المودل بأسرة كمال أفرو.

ورفضت إبنة كمال أفرو, التحدث عن ظهور آية أفرو, مؤكدة أنها ليس من حقها التحدث عن أحد لأن كل شخص مسؤول عن نفسه, مؤكدة في الوقت نفسه أنها خرجت في مقطع فيديو من قبل نفت فيه علاقة المودل المثيرة للجدل بأسرتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين