جهاز المخابرات العامة يدعم الولاية الشمالية بكميات من الأدوية

تسلم الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية دعم جهاز المخابرات العامة المتمثل في كميات من المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأمصال العقارب وأدوية الملاريا.

وشهد إستلام الادوية بمخازن الصندوق بدنقلا مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الشمالية دكتور حمد النيل الباقر أحمد ومندوب جهاز المخابرات العامة هارون إبراهيم عبد الرحمن ومدير الدواء المجاني بفرع الصندوق القومي للامدادات الطبية بالولاية دكتور إبراهيم حسن أرباب.

واشاد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الشمالية في تصريح (لسونا) بجهود جهاز المخابرات العامة ودعمه للمجهودات المبذولة من قبل وزارة الصحة والجهات ذات الصلة في مجابهة الأمراض والأوبئة الناجمة عن فصل الخريف وعلي رأسها وباء الكوليرا.

وأكد أن الادوية التي وفرها الجهاز تمثل إضافة للولاية الشمالية.

من جانبه أوضح مدير الدواء المجاني بفرع الصندوق أن الادوية التي تسلمها الصندوق من جهاز المخابرات العامة سيتم توزيعها علي المحليات التي تأثرت بالامطار والسيول وظهرت فيها الأمراض والأوبئة شاكرا جهاز المخابرات العامة علي هذا الدعم.

الي ذلك أكد مندوب جهاز المخابرات العامة أن الدعم جاء في إطار واجب الجهاز الانساني والمهني تجاه مواطني الولاية وتخفيف حجم المعاناة عنهم والمساهمة في مجابهة وباء الكوليرا ناقلا تحايا رئاسة جهاز المخابرات العامة ومدير الجهاز بالولاية الشمالية العميد أمن عمر مصطفى.

وجدد مواصلة جهود ودعم الجهاز للولاية الشمالية حتي تتجاوز فترة الأمراض والأوبئة الناجمة عن فصل الخريف والمحافظة علي صحة المواطنين.

سونا