رأي ومقالات
من هو الذي أكثر ديسمبرية من الدعم السريع الذي يقاتل الكيزان؟
إذا كانت ديسمبر هي ثورة ضد الكيزان، فمن هو الذي أكثر ديسمبرية من الدعم السريع الذي يقاتل الكيزان بالسلاح ومعهم الجيش والدولة ودولة 56؟
الديسمبري الذي يلبس الكدمول هو أكثر الديسمبريين اتساقا. وإن كان كلهم لا يسوون تعريفة.
ديسمبر ماتت ونحن الذين قتلناها.
حليم عباس
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