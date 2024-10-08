آل المهدي ديل فترة وانتهت من تاريخ السودان ، ممكن يتحولوا لتجار وموردين ، يزرعوا شاي في نيروبي ويصدروا كركدي لتايلاند ويجيبو اسبيرات من كوريا، لكن سياسة كدا الموضوع دا قاسي لانهم هدموا دولتهم بأيديهم ، والبتسويه بي أيدك يغلب أجاويدك ، ونحن البنقدر نعملوا ليهم حفل اعتزال محترم في استاد ود نوباوي ..

حسبو البيلي