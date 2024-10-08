رأي ومقالات
آل المهدي ديل فترة وانتهت من تاريخ السودان، ممكن يتحولوا لتجار وموردين
آل المهدي ديل فترة وانتهت من تاريخ السودان ، ممكن يتحولوا لتجار وموردين ، يزرعوا شاي في نيروبي ويصدروا كركدي لتايلاند ويجيبو اسبيرات من كوريا، لكن سياسة كدا الموضوع دا قاسي لانهم هدموا دولتهم بأيديهم ، والبتسويه بي أيدك يغلب أجاويدك ، ونحن البنقدر نعملوا ليهم حفل اعتزال محترم في استاد ود نوباوي ..
حسبو البيلي
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