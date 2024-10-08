في ٢٠١٦ عملنا بحث قلنا المرأة عنصر أساسي ومحفز للمظاهرات ، وبوجودها تزيد رغبة الشباب في الحضور للمواكب ، بتذكر جانا خالد بحر في المنشور قال كلامكم دا استند على شنو ، وضحنا ليو وقلنا ليو اتبعنا منهجية وعملنا مقابلات وغيرها ، قال : غير صحيح .

قلنا ليو اصبر وبتعرف ، جاءت ديسمبر واكتشفنا دور المرأة في التحفيز ” إن تقبلوا نعانق أوتدبروا نفارق ” وكيف كانت مؤثرة في المواكب ..

بعرف ناس كمية بمشوا المواكب عشان البلي النظيف والفراشات الوريفة ، وما كان عندهم اي مشكلة في انو الثورة والمواكب تستمر دون الوصول لأهدافها طالما حالة البهجة البعيشوها من وجود البلي معاهم مستمرة ، حالياً ناس البهجة ديل ظهروا وبدوا يتكلموا عن ديسمبر ويستعيدوا لحظاتهم الرومانطيقية فيها لعلهم يجدوا بلي نظيف في الميديا يعوضهم حالة الحنان دي ..

#السودان

Hasabo Albeely