الميليشيا طمعت في انتصارات زائفة وتمددت تمدداً غير محسوب

طمعت الميليشيا في انتصارات زائفة وتمددت تمدداً غير محسوب، ظناً منها أنها قادرة على السيطرة على كامل السودان تحت رواية بائسة تم تصديرها لجنودها بأن باقي السودانيين خارج دائرتهم جبناء وغير قادرين على القتال، هذه القناعة زادت من شهيتها وجعلتها تتوسع للسيطرة على مناطق أخرى ..

عسكرياً كان من الافضل لها أن تنكمش استراتيجياً بدلاً من التوسع وأن تحافظ على المكاسب التي حققتها في دارفور لكنها طمعت وأخذتها العزة بالإثم وظنت أنها بالمال الإماراتي قادرة على السيطرة على كامل السودان ..

حالياً وبعد ضربات الجيش والقوات المشتركة ووصولها إلى عمق مناطق سيطرتها، ستسعى الميليشيا إلى الانكماش الذي رفضته في البداية وستجد نفسها تقاتل في جزر معزولة يصطادها أبطال الجيش والقوات المشتركة ويطاردونها في كل زقاق وقرية ، فما حققته من انتصارات زائفة على حساب المواطن ستدفع ثمنه غالياً وستكون نتائجه هزيمة لها ولمواقع سيطرتها ..

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية



Hasabo Albeely