بالأمس ظهرت شخصيات اختفت من الميديا منذ بداية الأحداث ، لم يظهروا ولم يبدوا اي تفاعل طوال فترة الحرب. خرجوا اليوم من سباتهم وكأنهم ضفادع خرجت في يوم ممطر ، كما لو كانوا ينتظرون إشارة توجههم وتزيل عزلتهم غير المجيدة ، ولعجبي فإن هؤلاء الصامتين المنزوين بخطاباتهم لم نسمع لهم إدانة لجرائم الجنجويد الواضحة، ولم يجتهدوا حتى في الدفاع عن مناطقهم .

هؤلاء المهووسون القابعون في أصداء الشعارات والشوارع و”يا اخوانا الشاي” وغيرها من نشوة المواكب المملوءة بفراشات التحفيز من كنداكات الخرطوم الحالمات، أثبتوا أنهم فارغو المحتوى وملئون بالهواء ، فمن تغافل عن قضايا شعبه المشرد والمنتهك والمغتصب وغض الطرف عن ما يتعرض له، وعاد منتفضاً لذكريات المواكب، فهو الخائب بعينه ، فمن لم يكن فيه خير لأهله، لن يكون فيه خير لثورته والسلام .



Hasabo Albeely

* الصورة للفت الانتباه وجلب النحل الديسمبري وضهب المواكب .