رأي ومقالات

🔴 الصورة للفت الانتباه وجلب النحل الديسمبري وضهب المواكب

2024/10/08
متظاهرة ديسمبر

بالأمس ظهرت شخصيات اختفت من الميديا منذ بداية الأحداث ، لم يظهروا ولم يبدوا اي تفاعل طوال فترة الحرب. خرجوا اليوم من سباتهم وكأنهم ضفادع خرجت في يوم ممطر ، كما لو كانوا ينتظرون إشارة توجههم وتزيل عزلتهم غير المجيدة ، ولعجبي فإن هؤلاء الصامتين المنزوين بخطاباتهم لم نسمع لهم إدانة لجرائم الجنجويد الواضحة، ولم يجتهدوا حتى في الدفاع عن مناطقهم .

هؤلاء المهووسون القابعون في أصداء الشعارات والشوارع و”يا اخوانا الشاي” وغيرها من نشوة المواكب المملوءة بفراشات التحفيز من كنداكات الخرطوم الحالمات، أثبتوا أنهم فارغو المحتوى وملئون بالهواء ، فمن تغافل عن قضايا شعبه المشرد والمنتهك والمغتصب وغض الطرف عن ما يتعرض له، وعاد منتفضاً لذكريات المواكب، فهو الخائب بعينه ، فمن لم يكن فيه خير لأهله، لن يكون فيه خير لثورته والسلام .
حسبو البيلي
Hasabo Albeely

* الصورة للفت الانتباه وجلب النحل الديسمبري وضهب المواكب .

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/10/08