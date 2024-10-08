أين ذهبوا؟؟؟

> تقول الطرفة أن المدينة ضجت نتاج الإعلان عن مسابقة يتم بموجبها منح كل أب لديه عشرة من الأبناء مبلغ مليون دولار فهمس الرجل الذي لديه تسعة من الأبناء في أذن زوجته حتى لاتغضب بأن لديه ابن غير شرعي من سيدة أخرى وسيذهب لضمه إلى التسعة حتى يفوزوا بالمبلغ فرضيت الزوجة فأسرع الرجل لإحضار ابنه العاشر ولكنه لما عاد لم يجد طفلا واحدا في البيت ولما سأل زوجته أين ذهبوا؟ اتكأت على صفحتها وقالت:- كل واحد منهم حضر والده واخذه ليلحق بالمسابقة!! و …..

> متحدثة درويشة في طاقم تقزم تتساءل في بله… أين ذهبت لجان المقاومة وغاضبون وملوك (الفنطازيا) ؟؟ ولا أحد يجيب!!!! ولكن ….

> الإجابة التي لن تسقط على رأس هذه الوهمانة كتفاحة الجاذبية… أن الثورة المصنوعة انتهت وكل (زول ساق ولدو) !!

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حواشي

> حميدتي شال عيالو والشيوعي والإمارات وتركوا للعبطاء أسئلة الحسرة والذهول!!

حسن اسماعيل