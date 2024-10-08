بدأوا ينشطون هذه الايام مجرد ما حسوا أن الجنجويد بدأوا يفقدوا سيطرتهم على البلد

الخطاب للمستعجلين للسلطة وما كانوا جايبين خبر للثورة طيلة فترة سيطرة الجنجويد على المدن وبدأوا ينشطون هذه الايام مجرد ما حسوا أن الجنجويد بدأوا يفقدوا سيطرتهم على البلد، وتحول زمام الامور للجيش السوداني،

نقول لهم بالفم المليان: الشعب ليس ضد المدنية .. الشعب ضد الجنجويد وحواضنهم السياسية الخانوا بلدهم، المرحلة مرحلة كفاءات السودان بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية الذين وقفوا مع جيشهم وشعبهم ووقفوا ضد المؤامرة الكونية ضد البلد واجهضوها، ولى زمن الكيزان يحكموا البلد بحزبهم، ولى زمن القحاته لحكم السودان بالتعيين بمواثيق جاهزة، لا تستعجلوا على الكراسي وتفضحوا انفسكم، على الاقل اصبروا حتى ينظف البلد، دعوا الشعب هو من يختاركم دون صراخ او عويل..

د. عنتر حسن