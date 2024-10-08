الواحد يقول ليك أنا محايد، ويكون واقف مع الدعامة وينشر في صفحته احتلالهم للمدن

والله حيرتونا ..

الواحد يقول ليك أنا محايد، ويكون واقف مع الدعامة وينشر في صفحتو احتلالهم للمدن، وما ينشر جرائمهم الارتكبوها،وينشر شايعات قصف طيران الجيش للمواطنين بكل ثقة وكانه كان في موقع القصف، وما ينشر انتصارات الجيش ولو بالغلط، ويخونوا الجيش ، ويحلف ليك في بوستاتهم الانهزامية بأغلظ الايمان انو الجيش ما حيقدر يسترد ولا قرية من الدعامة،

ويسموا الجيش جيش الحركة الاسلامية وجيش على كرتي وجيش سناء وميليشيا البرهان، وما بيستنكروا اي جريمة من جرائم الجنجويد ويمشوا يجلسوا مع قائد التمرد البيدمر في البلد حميدتي ويعملوا معاهو اتفاقية .. ولمن الجيش يخزلهم ويعيد السيطرة على المواقع وتتوالى الانتصارات، يقولوا ليك الجيش كان متفق مع الدعامة، ودي كانت لعبة من الطرفين لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة !!!!!!

د. عنتر حسن

