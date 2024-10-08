رأي ومقالات

🔴الثوار الآن في الميدان إلى جانب الجيش يدافعون عن أرضهم وشرفهم

2024/10/08
ام وضاح

🔴لا زال سارقي ثورة الأحرار يسرقون لسانها ويكتبون البيانات من غرف فنادقهم..
🔴الثوار الآن في الميدان إلى جانب الجيش يدافعون عن أرضهم وشرفهم..

🔴هم صناع المستقبل كتاب المقررات ومصححي الورق وليس شلة حمدوك لصوص ثورة ديسمبر..

🔴الآن عندنا دعامة ح (نوديهم) ومتعاونين ح (نجيبهم) وأنتم قيد الإجراء..
#ام_وضاح

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/10/08