🔴لا زال سارقي ثورة الأحرار يسرقون لسانها ويكتبون البيانات من غرف فنادقهم..

🔴الثوار الآن في الميدان إلى جانب الجيش يدافعون عن أرضهم وشرفهم..

🔴هم صناع المستقبل كتاب المقررات ومصححي الورق وليس شلة حمدوك لصوص ثورة ديسمبر..

🔴الآن عندنا دعامة ح (نوديهم) ومتعاونين ح (نجيبهم) وأنتم قيد الإجراء..

#ام_وضاح