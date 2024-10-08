رأي ومقالات
🔴الثوار الآن في الميدان إلى جانب الجيش يدافعون عن أرضهم وشرفهم
🔴لا زال سارقي ثورة الأحرار يسرقون لسانها ويكتبون البيانات من غرف فنادقهم..
🔴الثوار الآن في الميدان إلى جانب الجيش يدافعون عن أرضهم وشرفهم..
🔴هم صناع المستقبل كتاب المقررات ومصححي الورق وليس شلة حمدوك لصوص ثورة ديسمبر..
🔴الآن عندنا دعامة ح (نوديهم) ومتعاونين ح (نجيبهم) وأنتم قيد الإجراء..
#ام_وضاح
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