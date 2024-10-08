رأي ومقالات
لماذا لا ينصحون الدعامة الآن بالاستسلام
القحاتة الذين كانوا ينصحون الجيش بإعلان الهزيمة والاستسلام، بسبب اقتحام المليشيا للمدن ونهبها، وقالوا (اليابان استسلمت والأمر ليس عيبا)، لماذا لا ينصحون الدعامة الآن بالاستسلام، وهم أولى به، لانهم أصلا هم المجرمين.
ليه الآن النصيحة قوات أممية، وأفريقية، وصلح .. نظرية اليابان وين؟!
ولا القصة بس ضد جيش بلدهم، مع عدوه حتى لو كان إبليس.
مكي المغربي
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