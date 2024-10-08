فى تعليق نادر : الرئيس التشادي محمد ادريس ديبي يدعو زعماء القبائل (عدم التدخل فى الشأن السودانى)..



ديبي حكومته غارقه ومتورطة فى الشأن السودانى بالتسهيل والتدبير عن حركة السلاح والعتاد العسكرى والمؤن وتتغافل عن حركة المرتزقة ومنهم رموز اجتماعية (أبناء الضيف) و تتساهل مع دعوات نخبة لدعم مليشيا الدعم السريع..

الآن ، وقد تغيرات المعادلات ، وفرضت القوة المشتركة قواعد اشتباك جديدة ، بدا في الحديث عن الحياد ، والابتعاد عن الشأن السودانى..

فليكن ، على أن يشمل ذلك رفع الحكومة التشادية كف يدها عن الشأن السودانى..

ابراهيم الصديق على