خطاب الزعيم إبراهيم محمود حامد بمطار بورتسودان إغلاق لمرحلة خطاب المهانة

ها قد عادت الوجوه التي اعتادت أن تنظر إلى السماء بلا انكسار أو خذلان، وعادت السبابات العصية تدخل في أعين الأعداء والخونة والجواسيس.

خطاب الزعيم إبراهيم محمود حامد المقتضب بمطار بورتسودان إغلاق لمرحلة خطاب المهانة والإذعان والخضوع للسفارات الأجنبية وللغرب وإسرائيل وأعوانها في المنطقة، وتدشين لعودة خطاب العزة والفخر والكرامة في السودان.

اللهم أعز أهل السودان

وأذل المتمردين وأعوانهم

محمد عثمان ابراهيم